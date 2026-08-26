CanSino Biologics Aktie
WKN DE: A2PGFW / ISIN: CNE100003F01
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: CanSino Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CanSino Biologics lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,205 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 HKD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 312,6 Millionen CNY, was einem Umsatz von 264,5 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,512 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S
|
07:01
|Ausblick: CanSino Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.03.26
|Ausblick: CanSino Biologics legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.03.26
|Erste Schätzungen: CanSino Biologics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.