CanSino Biologics Aktie

CanSino Biologics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PGFW / ISIN: CNE100003F01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.08.2026 07:01:06

Ausblick: CanSino Biologics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CanSino Biologics lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,205 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 312,6 Millionen CNY, was einem Umsatz von 264,5 Millionen HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,512 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,120 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S 3,86 26,97% CanSino Biologics Inc. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Tag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen