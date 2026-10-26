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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: CanSino Biologics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CanSino Biologics wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,252 CNY aus. Im letzten Jahr hatte CanSino Biologics einen Gewinn von 0,120 HKD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 399,3 Millionen CNY betragen, verglichen mit 339,0 Millionen HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,332 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,120 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,15 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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