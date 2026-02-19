Ausblick: Cantargia AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cantargia AB wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Cantargia AB für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,190 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Cantargia AB soll in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen SEK erzielt hatte.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,440 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,880 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 218,4 Millionen SEK, gegenüber 0,0 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at