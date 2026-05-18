Cantargia AB Aktie

Cantargia AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JAZX / ISIN: SE0006371126

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18.05.2026 07:01:06

Ausblick: Cantargia AB vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cantargia AB wird am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,180 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,190 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 2,2 Millionen SEK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,415 SEK im Vergleich zu 0,590 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,9 Millionen SEK, gegenüber 316,7 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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