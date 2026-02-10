Ausblick: Capacite Infraprojects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capacite Infraprojects wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 5,60 INR. Dies würde einer Verringerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Capacite Infraprojects 6,18 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 22,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,20 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,90 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 26,63 INR, gegenüber 24,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 27,50 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,49 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at