Ausblick: Capcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capcom präsentiert am 13.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 43,99 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Capcom 60,70 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 14,18 Prozent auf 69,30 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 129,87 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 115,85 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 186,09 Milliarden JPY, gegenüber 169,60 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at