26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Capcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capcom wird sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,066 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Capcom noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Capcom nach den Prognosen von 8 Analysten 223,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,409 USD, gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 1,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD generiert worden waren.

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
