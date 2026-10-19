Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
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19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capital City Bank Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Capital City Bank Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,935 USD aus. Im letzten Jahr hatte Capital City Bank Group einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,5 Millionen USD gegenüber 73,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,84 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD, gegenüber 3,60 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 258,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 290,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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