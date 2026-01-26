Capital City Bank Group Aktie

Capital City Bank Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Capital City Bank Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capital City Bank Group präsentiert am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,887 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capital City Bank Group ein EPS von 0,770 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Capital City Bank Group mit einem Umsatz von insgesamt 64,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,26 Prozent verringert.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 3,12 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 254,6 Millionen USD im Vergleich zu 272,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

