Ausblick: Capital One Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capital One Financial wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Capital One Financial 3,45 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 13,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,36 Milliarden USD gegenüber 13,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,96 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,03 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 69,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at