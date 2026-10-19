Capital One Financial Aktie
WKN: 893413 / ISIN: US14040H1059
|
19.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capital One Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Capital One Financial wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 5,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,53 USD je Aktie, gegenüber 4,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 63,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 69,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital One Financial Corp.
Analysen zu Capital One Financial Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Capital One Financial Corp.
|178,15
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.