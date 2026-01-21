Ausblick: Capital One Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capital One Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent auf 15,47 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,76 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 11,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 53,40 Milliarden USD, gegenüber 53,67 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at