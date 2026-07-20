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20.07.2026 07:01:06

Ausblick: Capital One Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Capital One Financial wird am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -8,580 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Capital One Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 15,77 Milliarden USD im Vergleich zu 16,27 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,57 USD, gegenüber 4,03 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 63,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,07 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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