Ausblick: Capital Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capital Power stellt am 04.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,687 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,76 CAD erwirtschaftet worden.

Capital Power soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 671,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,82 CAD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,16 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,50 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,95 Milliarden CAD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at