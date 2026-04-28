Ausblick: Capital Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Capital Power äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,547 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 46,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,03 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 45,01 Prozent auf 1,12 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 775,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,68 CAD im Vergleich zu 0,880 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden CAD, gegenüber 3,32 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at