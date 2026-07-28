Capital Power Aktie
WKN DE: A0RP0Y / ISIN: CA14042M1023
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Capital Power präsentiert Quartalsergebnisse
Capital Power wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,444 CAD gegenüber -0,920 CAD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Capital Power nach der Prognose von 1 Analyst 817,8 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 665,0 Millionen CAD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,02 CAD je Aktie, gegenüber 0,880 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,32 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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