Capital Senior Living Aktie
WKN DE: A2QJSN / ISIN: US1404752032
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Capital Senior Living verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Capital Senior Living wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,540 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 205,5 Millionen USD – ein Plus von 109,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capital Senior Living 98,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,593 USD, gegenüber -4,220 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 729,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 381,1 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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