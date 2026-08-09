Capital Senior Living Aktie
WKN DE: A2QJSN / ISIN: US1404752032
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Capital Senior Living veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Capital Senior Living lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capital Senior Living für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,480 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
Capital Senior Living soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,000 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,220 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 661,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 381,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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