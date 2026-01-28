Capital Small Finance Bank Aktie
Ausblick: Capital Small Finance Bank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Capital Small Finance Bank wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 8,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Capital Small Finance Bank 7,55 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,39 Milliarden INR aus – eine Minderung von 45,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Capital Small Finance Bank einen Umsatz von 2,53 Milliarden INR eingefahren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 32,50 INR, gegenüber 29,18 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 5,59 Milliarden INR im Vergleich zu 9,95 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
