Ausblick: Capital Small Finance Bank zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capital Small Finance Bank veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Capital Small Finance Bank für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,50 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,08 INR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 41,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,70 Milliarden INR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,57 Milliarden INR aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 40,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,20 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,65 Milliarden INR, gegenüber 11,47 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at