Ausblick: Capital Southwest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital Southwest wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,570 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,440 USD erwirtschaftet worden.

Capital Southwest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,32 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,90 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 267,1 Millionen USD, gegenüber 245,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net