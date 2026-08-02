Ausblick: Capital Southwest öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capital Southwest wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,561 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capital Southwest ein EPS von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 77,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 61,2 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,90 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 257,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 245,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at