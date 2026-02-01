Capital Southwest CorpShs Aktie

WKN: 923189 / ISIN: US1405011073

01.02.2026

Ausblick: Capital Southwest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capital Southwest wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,587 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 48,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 58,1 Millionen USD gegenüber 39,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 230,0 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

