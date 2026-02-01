Capital Southwest CorpShs Aktie
WKN: 923189 / ISIN: US1405011073
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Capital Southwest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Capital Southwest wird am 02.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,587 USD je Aktie gegenüber 0,340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 48,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 58,1 Millionen USD gegenüber 39,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 230,0 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capital Southwest CorpShs
|
07:01
|Ausblick: Capital Southwest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.01.26
|Erste Schätzungen: Capital Southwest informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Capital Southwest gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Capital Southwest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Capital Southwest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Capital Southwest CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Capital Southwest CorpShs
|19,73
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.