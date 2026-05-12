Ausblick: Capital Southwest stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Capital Southwest wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,580 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Capital Southwest noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Capital Southwest nach den Prognosen von 6 Analysten 61,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 120,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,39 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,47 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 236,1 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 157,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at