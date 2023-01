Ausblick: Capitol Federal Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capitol Federal Financial stellt am 25.01.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,125 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 53,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,1 Millionen USD umgesetzt.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,485 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 211,7 Millionen USD, gegenüber 215,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

