Ausblick: Capitol Federal Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Capitol Federal Financial wird am 26.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,150 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Capitol Federal Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 56,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie, gegenüber 0,560 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 215,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 203,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at