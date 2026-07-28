Ausblick: Capitol Federal Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Capitol Federal Financial wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,170 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,140 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 58,7 Millionen USD – ein Minus von 44,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capitol Federal Financial 105,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,655 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 232,5 Millionen USD, gegenüber 420,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at