CapMan Aktie
WKN: 657298 / ISIN: FI0009009377
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: CapMan gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CapMan präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
3 Analysten schätzen, dass CapMan für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 15,8 Millionen EUR gegenüber 12,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,089 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 62,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 57,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
