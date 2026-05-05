Ausblick: CapMan stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CapMan wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen, dass CapMan für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,017 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 22,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,0 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,9 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,129 EUR im Vergleich zu 0,070 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 76,5 Millionen EUR, gegenüber 63,1 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at