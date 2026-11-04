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WKN: 657298 / ISIN: FI0009009377

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: CapMan zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CapMan stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 20,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 18,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 15,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,070 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,4 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 63,1 Millionen EUR waren.

Redaktion Finanzen.net

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