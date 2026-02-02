Ausblick: Capri informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capri veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,778 USD je Aktie gegenüber -4,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Capri 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,00 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 20,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Capri 1,26 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -10,000 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,46 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at