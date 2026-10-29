Capri Holdings Aktie
WKN DE: A2PBDX / ISIN: VGG1890L1076
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Capri öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Capri äußert sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,210 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Capri -0,220 USD je Aktie verloren.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 856,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 786,6 Millionen USD aus.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 3,40 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,47 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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