Ausblick: Capri verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Capri stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,398 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 797,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 756,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,51 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,47 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at