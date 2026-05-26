Ausblick: Capri veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Capri wird am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Capri im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,118 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,440 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 22,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 800,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -10,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,48 Milliarden USD, gegenüber 4,44 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at