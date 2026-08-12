Capricor Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2PLU4 / ISIN: US14070B3096

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Capricor Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Capricor Therapeutics wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,589 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,164 USD, gegenüber -2,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 102,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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