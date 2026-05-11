Ausblick: Capricor Therapeutics informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Capricor Therapeutics wird am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,536 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Capricor Therapeutics nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,098 USD, gegenüber -2,260 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 122,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at