Ausblick: Capricor Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capricor Therapeutics präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,547 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 73,45 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Capricor Therapeutics noch 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,161 USD im Vergleich zu -1,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,5 Millionen USD, gegenüber 22,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at