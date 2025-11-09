Capricor Therapeutics Aktie
WKN DE: A2PLU4 / ISIN: US14070B3096
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Capricor Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Capricor Therapeutics präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,547 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,380 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 73,45 Prozent auf 0,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Capricor Therapeutics noch 2,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,161 USD im Vergleich zu -1,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 1,5 Millionen USD, gegenüber 22,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
