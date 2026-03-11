Capricor Therapeutics Aktie
Ausblick: Capricor Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Capricor Therapeutics veröffentlicht am 12.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,509 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 95,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 0,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,132 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 0,7 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 22,3 Millionen USD in den Büchern standen.
