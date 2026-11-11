CapsoVision, Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A412PY / ISIN: US1409351079

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: CapsoVision, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CapsoVision, wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,147 USD. Dies würde einen Gewinn von 13,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem CapsoVision, -0,170 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll CapsoVision, 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CapsoVision, 3,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,560 USD, gegenüber -1,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 14,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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