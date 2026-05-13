Ausblick: CapsoVision, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CapsoVision, lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CapsoVision, die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass CapsoVision, für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,470 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 15,8 Millionen USD im Vergleich zu 13,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at