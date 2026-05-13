CapsoVision, Incorporation Registered Shs Aktie

CapsoVision, Incorporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A412PY / ISIN: US1409351079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 07:01:06

Ausblick: CapsoVision, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CapsoVision, lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CapsoVision, die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass CapsoVision, für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 7,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,470 USD, gegenüber -1,030 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 15,8 Millionen USD im Vergleich zu 13,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CapsoVision, Incorporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CapsoVision, Incorporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CapsoVision, Incorporation Registered Shs 7,00 -2,10% CapsoVision, Incorporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen