Ausblick: CapStar Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CapStar Financial wird am 20.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten schätzen, dass CapStar Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,471 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 31,9 Millionen USD gegenüber 34,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,86 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 124,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 133,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at