Ausblick: Capstone Copper öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Capstone Copper wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,138 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capstone Copper ein EPS von -0,020 AUD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,52 Prozent auf 913,5 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 849,7 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,814 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,640 AUD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,99 Milliarden AUD aus im Gegensatz zu 3,66 Milliarden AUD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at