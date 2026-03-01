Ausblick: Capstone Copper stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Capstone Copper veröffentlicht am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,121 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 12 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 653,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 624,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD im Vergleich zu 0,150 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 2,34 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,19 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at