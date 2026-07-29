Capstone Copper Aktie
WKN DE: A402TM / ISIN: AU0000318552
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Capstone Copper stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Capstone Copper wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,204 AUD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 AUD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 18,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,01 Milliarden AUD gegenüber 847,6 Millionen AUD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,816 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 4,04 Milliarden AUD, gegenüber 3,66 Milliarden AUD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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