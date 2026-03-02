Capstone Copper Aktie

WKN DE: A402TM / ISIN: AU0000318552

02.03.2026

Ausblick: Capstone Copper zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capstone Copper öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,170 AUD. Dies würde einem Zuwachs von 88,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Capstone Copper 0,090 AUD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 943,4 Millionen AUD – ein Plus von 37,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Capstone Copper 685,1 Millionen AUD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,336 AUD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,170 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,33 Milliarden AUD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,42 Milliarden AUD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

