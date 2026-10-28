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WKN DE: A3DH8D / ISIN: CA14071L1085

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Capstone Copper zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Capstone Copper wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,125 USD aus. Im letzten Jahr hatte Capstone Copper einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 11 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 699,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 824,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,570 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 22 Analysten auf durchschnittlich 2,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,30 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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