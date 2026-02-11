Capstone Green Energy Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3E4RF / ISIN: US14067D6076
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Capstone Green Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Capstone Green Energy wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 23,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 105,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 85,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
