Ausblick: Capstone Green Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Capstone Green Energy wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 23,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,020 USD, gegenüber -0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 105,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 85,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at