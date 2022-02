Ausblick: Capstone Turbine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Capstone Turbine lässt sich am 10.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Capstone Turbine die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,240 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,690 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Capstone Turbine in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 19,6 Millionen USD im Vergleich zu 20,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,050 USD im Vergleich zu -1,630 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 75,7 Millionen USD, gegenüber 67,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

