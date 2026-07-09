Carasent AB Aktie

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WKN DE: A40X1Q / ISIN: SE0023261599

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09.07.2026 07:01:06

Ausblick: Carasent (publ) Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Carasent (publ) Registered wird sich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,023 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 94,2 Millionen SEK gegenüber 82,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,453 SEK je Aktie, gegenüber 0,500 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 410,3 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 343,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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