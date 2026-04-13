Ausblick: Carasent (publ) Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Carasent (publ) Registered wird am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,080 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Carasent (publ) Registered -0,040 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,24 Prozent auf 93,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Carasent (publ) Registered noch 85,2 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 SEK im Vergleich zu 0,500 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 387,6 Millionen SEK, gegenüber 343,8 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at